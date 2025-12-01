Preço de LanLan Cat hoje

O preço ao vivo de LanLan Cat (LANLAN) hoje é $ 0.00000492, com uma variação de 2.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LANLAN para USD é de $ 0.00000492 por LANLAN.

LanLan Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 43,740, com um fornecimento em circulação de 8.89B LANLAN. Nas últimas 24 horas, LANLAN foi negociado entre $ 0.00000492 (mínimo) e $ 0.0000080 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00214246, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000224.

No desempenho de curto prazo, LANLAN movimentou-se -0.43% na última hora e +8.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LanLan Cat (LANLAN)

Capitalização de mercado $ 43.74K$ 43.74K $ 43.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.74K$ 43.74K $ 43.74K Fornecimento Circulante 8.89B 8.89B 8.89B Fornecimento total 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

