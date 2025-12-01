Preço de Kurt hoje

O preço ao vivo de Kurt (KURT) hoje é $ 0.00013818, com uma variação de 30.68% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KURT para USD é de $ 0.00013818 por KURT.

Kurt ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 131,121, com um fornecimento em circulação de 1.00B KURT. Nas últimas 24 horas, KURT foi negociado entre $ 0.00009863 (mínimo) e $ 0.00013112 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00522224, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000938.

No desempenho de curto prazo, KURT movimentou-se +10.51% na última hora e +16.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kurt (KURT)

Capitalização de mercado $ 131.12K$ 131.12K $ 131.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 131.12K$ 131.12K $ 131.12K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

