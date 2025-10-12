Informações de preço de Kittenswap (KITTEN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00236261 $ 0.00236261 $ 0.00236261 Mínimo 24h $ 0.00292292 $ 0.00292292 $ 0.00292292 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00236261$ 0.00236261 $ 0.00236261 Máximo 24h $ 0.00292292$ 0.00292292 $ 0.00292292 Máximo histórico $ 0.03928409$ 0.03928409 $ 0.03928409 Menor preço $ 0.00194408$ 0.00194408 $ 0.00194408 Variação de Preço (1h) +0.95% Alteração de Preço (1D) -5.86% Variação de Preço (7d) -38.07% Variação de Preço (7d) -38.07%

O preço em tempo real de Kittenswap (KITTEN) é $0.00255608. Nas últimas 24 horas, KITTEN foi negociado entre a mínima de $ 0.00236261 e a máxima de $ 0.00292292, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KITTEN é $ 0.03928409, enquanto o mais baixo é $ 0.00194408.

Em termos de desempenho de curto prazo, KITTEN variou +0.95% na última hora, -5.86% nas últimas 24 horas e -38.07% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Kittenswap (KITTEN)

Capitalização de mercado $ 753.93K$ 753.93K $ 753.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Fornecimento Circulante 294.96M 294.96M 294.96M Fornecimento total 1,213,865,755.871504 1,213,865,755.871504 1,213,865,755.871504

A capitalização de mercado atual de Kittenswap é $ 753.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KITTEN é 294.96M, com um fornecimento total de 1213865755.871504. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.10M.