Preço de KANGO hoje

O preço ao vivo de KANGO (KANGO) hoje é $ 0, com uma variação de 52.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KANGO para USD é de $ 0 por KANGO.

KANGO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 57,356, com um fornecimento em circulação de 287.00B KANGO. Nas últimas 24 horas, KANGO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KANGO movimentou-se -33.68% na última hora e -51.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KANGO (KANGO)

Capitalização de mercado $ 57.36K$ 57.36K $ 57.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 57.36K$ 57.36K $ 57.36K Fornecimento Circulante 287.00B 287.00B 287.00B Fornecimento total 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de KANGO é $ 57.36K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KANGO é 287.00B, com um fornecimento total de 287000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 57.36K.