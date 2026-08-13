Preço de Juno Agent hoje

O preço ao vivo de Juno Agent (JUNO) hoje é $ 0, com uma variação de 14.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JUNO para USD é de $ 0 por JUNO.

Juno Agent ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 218,246, com um fornecimento em circulação de 98.88B JUNO. Nas últimas 24 horas, JUNO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, JUNO movimentou-se -2.01% na última hora e -5.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Juno Agent (JUNO)

Capitalização de mercado $ 218.25K$ 218.25K $ 218.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 218.25K$ 218.25K $ 218.25K Fornecimento Circulante 98.88B 98.88B 98.88B Fornecimento total 98,882,451,819.4269 98,882,451,819.4269 98,882,451,819.4269

A capitalização de mercado atual de Juno Agent é $ 218.25K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JUNO é 98.88B, com um fornecimento total de 98882451819.4269. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 218.25K.