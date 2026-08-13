Preço de Ispolink hoje

O preço ao vivo de Ispolink (ISP) hoje é $ 0, com uma variação de 11.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ISP para USD é de $ 0 por ISP.

Ispolink ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 228,279, com um fornecimento em circulação de 9.50B ISP. Nas últimas 24 horas, ISP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01830029, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ISP movimentou-se +0.02% na última hora e +16.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ispolink (ISP)

Capitalização de mercado $ 228.28K$ 228.28K $ 228.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 244.09K$ 244.09K $ 244.09K Fornecimento Circulante 9.50B 9.50B 9.50B Fornecimento total 9,800,631,195.1373 9,800,631,195.1373 9,800,631,195.1373

A capitalização de mercado atual de Ispolink é $ 228.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ISP é 9.50B, com um fornecimento total de 9800631195.1373. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 244.09K.