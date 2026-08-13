Preço de Imprnt hoje

O preço ao vivo de Imprnt (PRNT) hoje é $ 0.00124012, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PRNT para USD é de $ 0.00124012 por PRNT.

Imprnt ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 37,948, com um fornecimento em circulação de 18.28M PRNT. Nas últimas 24 horas, PRNT foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.177736, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PRNT movimentou-se -- na última hora e -5.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 31.00.

Informações de mercado de Imprnt (PRNT)

Capitalização de mercado $ 37.95K$ 37.95K $ 37.95K Volume (24h) $ 31.00$ 31.00 $ 31.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 62.01K$ 62.01K $ 62.01K Fornecimento Circulante 18.28M 18.28M 18.28M Fornecimento total 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Imprnt é $ 37.95K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 31.00. A oferta em circulação de PRNT é 18.28M, com um fornecimento total de 50000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 62.01K.