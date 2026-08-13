Preço de IDLE Protocol hoje

O preço ao vivo de IDLE Protocol (IDLE) hoje é $ 0, com uma variação de 7.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IDLE para USD é de $ 0 por IDLE.

IDLE Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 88,796, com um fornecimento em circulação de 894.45M IDLE. Nas últimas 24 horas, IDLE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00183869, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, IDLE movimentou-se -0.10% na última hora e -25.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de IDLE Protocol (IDLE)

Capitalização de mercado $ 88.80K$ 88.80K $ 88.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 88.80K$ 88.80K $ 88.80K Fornecimento Circulante 894.45M 894.45M 894.45M Fornecimento total 894,449,703.480874 894,449,703.480874 894,449,703.480874

A capitalização de mercado atual de IDLE Protocol é $ 88.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IDLE é 894.45M, com um fornecimento total de 894449703.480874. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 88.80K.