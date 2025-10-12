Informações de preço de Hyperwave HLP (HWHLP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.089 $ 1.089 $ 1.089 Mínimo 24h $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.089$ 1.089 $ 1.089 Máximo 24h $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Máximo histórico $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Menor preço $ 0.688926$ 0.688926 $ 0.688926 Variação de Preço (1h) +0.03% Alteração de Preço (1D) +0.57% Variação de Preço (7d) +10.20% Variação de Preço (7d) +10.20%

O preço em tempo real de Hyperwave HLP (HWHLP) é $1.13. Nas últimas 24 horas, HWHLP foi negociado entre a mínima de $ 1.089 e a máxima de $ 1.14, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HWHLP é $ 1.24, enquanto o mais baixo é $ 0.688926.

Em termos de desempenho de curto prazo, HWHLP variou +0.03% na última hora, +0.57% nas últimas 24 horas e +10.20% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Hyperwave HLP (HWHLP)

Capitalização de mercado $ 11.55M$ 11.55M $ 11.55M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.55M$ 11.55M $ 11.55M Fornecimento Circulante 10.19M 10.19M 10.19M Fornecimento total 10,188,982.957434 10,188,982.957434 10,188,982.957434

A capitalização de mercado atual de Hyperwave HLP é $ 11.55M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HWHLP é 10.19M, com um fornecimento total de 10188982.957434. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.55M.