Preço de Hydra hoje

O preço ao vivo de Hydra (HYDRA) hoje é $ 0.02617827, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HYDRA para USD é de $ 0.02617827 por HYDRA.

Hydra ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 786,742, com um fornecimento em circulação de 30.05M HYDRA. Nas últimas 24 horas, HYDRA foi negociado entre $ 0.02617154 (mínimo) e $ 0.02619607 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 51.99, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0203534.

No desempenho de curto prazo, HYDRA movimentou-se +0.03% na última hora e +1.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 94.25.

Informações de mercado de Hydra (HYDRA)

Capitalização de mercado $ 786.74K$ 786.74K $ 786.74K Volume (24h) $ 94.25$ 94.25 $ 94.25 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 849.56K$ 849.56K $ 849.56K Fornecimento Circulante 30.05M 30.05M 30.05M Fornecimento total 32,452,885.75866638 32,452,885.75866638 32,452,885.75866638

A capitalização de mercado atual de Hydra é $ 786.74K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 94.25. A oferta em circulação de HYDRA é 30.05M, com um fornecimento total de 32452885.75866638. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 849.56K.