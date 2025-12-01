Preço de Hot Cherry hoje

O preço ao vivo de Hot Cherry (CHERRY) hoje é $ 0.00000327, com uma variação de 2.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHERRY para USD é de $ 0.00000327 por CHERRY.

Hot Cherry ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 326,564, com um fornecimento em circulação de 100.00B CHERRY. Nas últimas 24 horas, CHERRY foi negociado entre $ 0.0000032 (mínimo) e $ 0.00000343 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00002768, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000019.

No desempenho de curto prazo, CHERRY movimentou-se +0.12% na última hora e -1.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hot Cherry (CHERRY)

Capitalização de mercado $ 326.56K$ 326.56K $ 326.56K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 326.56K$ 326.56K $ 326.56K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

