Preço de HeadStarter hoje

O preço ao vivo de HeadStarter (HST) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HST para USD é de $ 0 por HST.

HeadStarter ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 174,884, com um fornecimento em circulação de 188.41M HST. Nas últimas 24 horas, HST foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.060406, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HST movimentou-se -- na última hora e -3.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.65.

Informações de mercado de HeadStarter (HST)

Capitalização de mercado $ 174.88K$ 174.88K $ 174.88K Volume (24h) $ 1.65$ 1.65 $ 1.65 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Fornecimento Circulante 188.41M 188.41M 188.41M Fornecimento total 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de HeadStarter é $ 174.88K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.65. A oferta em circulação de HST é 188.41M, com um fornecimento total de 2500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.32M.