Preço de GraphAI hoje

O preço ao vivo de GraphAI (GAI) hoje é $ 0.00353372, com uma variação de 5.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GAI para USD é de $ 0.00353372 por GAI.

GraphAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 154,031, com um fornecimento em circulação de 43.60M GAI. Nas últimas 24 horas, GAI foi negociado entre $ 0.003495 (mínimo) e $ 0.00379017 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.857598, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00255654.

No desempenho de curto prazo, GAI movimentou-se -0.27% na última hora e +3.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.68K.

Informações de mercado de GraphAI (GAI)

Capitalização de mercado $ 154.03K$ 154.03K $ 154.03K Volume (24h) $ 8.68K$ 8.68K $ 8.68K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 353.37K$ 353.37K $ 353.37K Fornecimento Circulante 43.60M 43.60M 43.60M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de GraphAI é $ 154.03K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.68K. A oferta em circulação de GAI é 43.60M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 353.37K.