Preço de Gramming hoje

O preço ao vivo de Gramming (GRAMMING) hoje é $ 0, com uma variação de 5.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GRAMMING para USD é de $ 0 por GRAMMING.

Gramming ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 130,333, com um fornecimento em circulação de 1.00B GRAMMING. Nas últimas 24 horas, GRAMMING foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GRAMMING movimentou-se -0.04% na última hora e -22.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.61K.

Informações de mercado de Gramming (GRAMMING)

Capitalização de mercado $ 130.33K$ 130.33K $ 130.33K Volume (24h) $ 4.61K$ 4.61K $ 4.61K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 130.33K$ 130.33K $ 130.33K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Gramming é $ 130.33K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.61K. A oferta em circulação de GRAMMING é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 130.33K.