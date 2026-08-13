Preço de GOGGLES hoje

O preço ao vivo de GOGGLES (GOGLZ) hoje é $ 0.00340007, com uma variação de 0.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOGLZ para USD é de $ 0.00340007 por GOGLZ.

GOGGLES ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 130,135, com um fornecimento em circulação de 38.27M GOGLZ. Nas últimas 24 horas, GOGLZ foi negociado entre $ 0.00325218 (mínimo) e $ 0.00390672 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.65372, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GOGLZ movimentou-se +0.05% na última hora e +15.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.58K.

Informações de mercado de GOGGLES (GOGLZ)

Capitalização de mercado $ 130.14K$ 130.14K $ 130.14K Volume (24h) $ 1.58K$ 1.58K $ 1.58K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 130.14K$ 130.14K $ 130.14K Fornecimento Circulante 38.27M 38.27M 38.27M Fornecimento total 38,274,418.263925 38,274,418.263925 38,274,418.263925

A capitalização de mercado atual de GOGGLES é $ 130.14K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.58K. A oferta em circulação de GOGLZ é 38.27M, com um fornecimento total de 38274418.263925. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 130.14K.