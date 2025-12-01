Preço de GobStrategy hoje

O preço ao vivo de GobStrategy (GOBSTR) hoje é $ 0.00052109, com uma variação de 2.75% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOBSTR para USD é de $ 0.00052109 por GOBSTR.

GobStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 421,419, com um fornecimento em circulação de 808.38M GOBSTR. Nas últimas 24 horas, GOBSTR foi negociado entre $ 0.00050595 (mínimo) e $ 0.00052469 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0075855, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00046865.

No desempenho de curto prazo, GOBSTR movimentou-se -0.21% na última hora e +8.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GobStrategy (GOBSTR)

Capitalização de mercado $ 421.42K$ 421.42K $ 421.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 421.42K$ 421.42K $ 421.42K Fornecimento Circulante 808.38M 808.38M 808.38M Fornecimento total 808,381,451.6564183 808,381,451.6564183 808,381,451.6564183

A capitalização de mercado atual de GobStrategy é $ 421.42K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GOBSTR é 808.38M, com um fornecimento total de 808381451.6564183. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 421.42K.