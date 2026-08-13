Preço de Fly hoje

O preço ao vivo de Fly (FLY) hoje é $ 0.00448103, com uma variação de 14.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLY para USD é de $ 0.00448103 por FLY.

Fly ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 76,981, com um fornecimento em circulação de 17.18M FLY. Nas últimas 24 horas, FLY foi negociado entre $ 0.00401944 (mínimo) e $ 0.00541511 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.326125, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00401944.

No desempenho de curto prazo, FLY movimentou-se -0.78% na última hora e -30.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.20K.

Informações de mercado de Fly (FLY)

Capitalização de mercado $ 76.98K$ 76.98K $ 76.98K Volume (24h) $ 8.20K$ 8.20K $ 8.20K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 441.68K$ 441.68K $ 441.68K Fornecimento Circulante 17.18M 17.18M 17.18M Fornecimento total 98,563,310.08539729 98,563,310.08539729 98,563,310.08539729

A capitalização de mercado atual de Fly é $ 76.98K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.20K. A oferta em circulação de FLY é 17.18M, com um fornecimento total de 98563310.08539729. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 441.68K.