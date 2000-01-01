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Principais tokens de Dex Aggregator por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Dex Aggregator. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0,1724
+0,94%
-2,56%
-5,51%
$ 569,43M
$ 912,66K
2
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0,08317
+0,49%
-0,49%
-0,20%
$ 117,51M
$ 663,13K
3
Talus
Talus
US
$ 0,02715
-1,88%
-17,50%
-46,04%
$ 63,16M
$ 6,69M
4
Defi App
Defi App
HOME
$ 0,009746
-0,03%
+1,44%
+10,76%
$ 39,56M
$ 11,59M
5
SwftCoin
SwftCoin
SWFTC
$ 0,002449
+0,16%
-2,20%
-1,57%
$ 24,45M
$ 22,80M
6
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0,01947
+1,19%
+0,88%
+12,49%
$ 18,53M
$ 5,55M
7
JOE
JOE
JOE
$ 0,02766
+1,21%
-0,43%
+9,97%
$ 12,65M
$ 2,09M
8
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0,02249
+0,31%
-3,19%
+0,18%
$ 9,92M
$ 2,79M
9
Hera Finance
Hera Finance
HERA
$ 1,18
0,00%
-0,00%
+0,85%
$ 5,46M
$ 6,49K
10
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0,00433268
-0,45%
+0,05%
+3,88%
$ 3,50M
$ 285,61K
11
Piteas
Piteas
PTS
$ 0,03431521
+0,03%
-0,00%
-11,60%
$ 2,40M
$ 2,11K
12
BlockTrader365
BlockTrader365
BT365
$ 0,01930226
-0,04%
0,00%
+1,35%
$ 1,93M
$ 861,04
13
Odos
Odos
ODOS
$ 0,0007475
-0,80%
-0,05%
-13,09%
$ 1,20M
$ 189,85K
14
ParaSwap
ParaSwap
PSP
$ 0,00094803
+0,24%
-0,00%
-2,05%
$ 920,25K
$ 54,09
15
GoPulse
GoPulse
GO
$ 0,052406
+0,34%
-0,01%
-7,98%
$ 903,12K
$ 26,01
16
Hummingbot
Hummingbot
HBOT
$ 0,00060956
+0,15%
--
-1,92%
$ 376,92K
$ 48,83
17
Obsidian
Obsidian
OBS
$ 3,209E-5
+0,22%
+0,70%
-7,28%
$ 319,60K
--
18
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0,0006645
-0,48%
+0,08%
+2,42%
$ 265,77K
$ 1,24K
19
Haystack
Haystack
HAY
$ 0,00779853
+0,03%
-0,16%
-17,90%
$ 213,52K
$ 5,37K
20
Fly
Fly
FLY
$ 0,00442196
-0,80%
-0,15%
-30,73%
$ 75,96K
$ 8,08K
21
Ooga Booga
Ooga Booga
OOGA
$ 0,00059592
0,00%
--
-0,37%
$ 56,52K
$ 6,45
22
edgeX
edgeX
EDGE
$ 0,349
+1,37%
-3,38%
-9,28%
--
$ 1,04M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Dex Aggregator e por que são populares?
Tokens de Dex Aggregator representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 22 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $872.85M.
Qual é o token de Dex Aggregator com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Dex Aggregator acompanhados na MEXC, HOME apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.44% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Dex Aggregator existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 22 tokens de Dex Aggregator, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Dex Aggregator incluem JUP, 1INCH, US. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Dex Aggregator?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Dex Aggregator é de aproximadamente $872.85M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Dex Aggregator, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.