Flipr is the first Polymarket and Kalshi trading bot built for X. It lets users place bets on Polymarket & Kalshi using natural language, simply by tweeting or replying to posts that include a market link. Flipr focuses on social trading, each trade is public, allowing others to counter or follow the position. Users interact through smart accounts on Polygon with gas sponsored by Flipr. The goal is to make prediction markets more accessible, social, and native to the timeline.
Tokenomics de Flipr (FLIPR): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Flipr (FLIPR) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens FLIPR que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens FLIPR podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
