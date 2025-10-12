O preço ao vivo de Flipr hoje é 0.00494114 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FLIPR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FLIPR facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Flipr hoje é 0.00494114 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FLIPR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FLIPR facilmente na MEXC agora.

Preço de Flipr (FLIPR)

Preço em tempo real de 1 FLIPR para USD

$0.00494063
$0.00494063
-11.30%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Flipr (FLIPR)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:17:18 (UTC+8)

Informações de preço de Flipr (FLIPR) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00428767
$ 0.00428767
Mínimo 24h
$ 0.00586444
$ 0.00586444
Máximo 24h

$ 0.00428767
$ 0.00428767

$ 0.00586444
$ 0.00586444

$ 0.02803878
$ 0.02803878

$ 0.00162795
$ 0.00162795

+2.26%

-12.50%

-64.80%

-64.80%

O preço em tempo real de Flipr (FLIPR) é $0.00494114. Nas últimas 24 horas, FLIPR foi negociado entre a mínima de $ 0.00428767 e a máxima de $ 0.00586444, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FLIPR é $ 0.02803878, enquanto o mais baixo é $ 0.00162795.

Em termos de desempenho de curto prazo, FLIPR variou +2.26% na última hora, -12.50% nas últimas 24 horas e -64.80% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Flipr (FLIPR)

$ 3.44M
$ 3.44M

--
--

$ 4.92M
$ 4.92M

699.64M
699.64M

999,635,925.4646
999,635,925.4646

A capitalização de mercado atual de Flipr é $ 3.44M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FLIPR é 699.64M, com um fornecimento total de 999635925.4646. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.92M.

Histórico de preços de Flipr (FLIPR) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Flipr em USD foi de $ -0.000706324788894746.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Flipr em USD foi de $ -0.0012639554.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Flipr em USD foi de $ +0.0005972296.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Flipr em USD foi de $ -0.000177980881912102.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.000706324788894746-12.50%
30 dias$ -0.0012639554-25.58%
60 dias$ +0.0005972296+12.09%
90 dias$ -0.000177980881912102-3.47%

O que é Flipr (FLIPR)

Flipr is the first Polymarket and Kalshi trading bot built for X. It lets users place bets on Polymarket & Kalshi using natural language, simply by tweeting or replying to posts that include a market link. Flipr focuses on social trading, each trade is public, allowing others to counter or follow the position. Users interact through smart accounts on Polygon with gas sponsored by Flipr. The goal is to make prediction markets more accessible, social, and native to the timeline.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Flipr (FLIPR)

Site oficial

Previsão de preço do Flipr (em USD)

Quanto valerá Flipr (FLIPR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Flipr (FLIPR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Flipr.

Confira a previsão de preço de Flipr agora!

FLIPR para moedas locais

Tokenomics de Flipr (FLIPR)

Compreender a tokenomics de Flipr (FLIPR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FLIPR agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Flipr (FLIPR)

Quanto vale hoje o Flipr (FLIPR)?
O preço ao vivo de FLIPR em USD é 0.00494114 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de FLIPR para USD?
O preço atual de FLIPR para USD é $ 0.00494114. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Flipr?
A capitalização de mercado de FLIPR é $ 3.44M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de FLIPR?
O fornecimento circulante de FLIPR é de 699.64M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FLIPR?
FLIPR atingiu um preço máximo histórico de 0.02803878 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FLIPR?
FLIPR atingiu um preço minímo histórico de 0.00162795 USD.
Qual é o volume de negociação de FLIPR?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FLIPR é -- USD.
FLIPR vai subir ainda este ano?
FLIPR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FLIPR para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:17:18 (UTC+8)

