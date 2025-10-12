Informações de preço de Flipr (FLIPR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00428767 Máximo 24h $ 0.00586444 Máximo histórico $ 0.02803878 Menor preço $ 0.00162795 Variação de Preço (1h) +2.26% Alteração de Preço (1D) -12.50% Variação de Preço (7d) -64.80%

O preço em tempo real de Flipr (FLIPR) é $0.00494114. Nas últimas 24 horas, FLIPR foi negociado entre a mínima de $ 0.00428767 e a máxima de $ 0.00586444, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FLIPR é $ 0.02803878, enquanto o mais baixo é $ 0.00162795.

Em termos de desempenho de curto prazo, FLIPR variou +2.26% na última hora, -12.50% nas últimas 24 horas e -64.80% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Flipr (FLIPR)

Capitalização de mercado $ 3.44M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.92M Fornecimento Circulante 699.64M Fornecimento total 999,635,925.4646

A capitalização de mercado atual de Flipr é $ 3.44M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FLIPR é 699.64M, com um fornecimento total de 999635925.4646. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.92M.