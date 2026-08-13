Preço de FISH2 hoje

O preço ao vivo de FISH2 (FISH2) hoje é $ 0, com uma variação de 0.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FISH2 para USD é de $ 0 por FISH2.

FISH2 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,063.87, com um fornecimento em circulação de 999.35M FISH2. Nas últimas 24 horas, FISH2 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FISH2 movimentou-se +0.47% na última hora e -7.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FISH2 (FISH2)

Capitalização de mercado $ 12.06K$ 12.06K $ 12.06K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.06K$ 12.06K $ 12.06K Fornecimento Circulante 999.35M 999.35M 999.35M Fornecimento total 999,351,843.801489 999,351,843.801489 999,351,843.801489

A capitalização de mercado atual de FISH2 é $ 12.06K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FISH2 é 999.35M, com um fornecimento total de 999351843.801489. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.06K.