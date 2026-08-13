Preço de FINE hoje

O preço ao vivo de FINE (FINE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FINE para USD é de $ 0 por FINE.

FINE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 172,971, com um fornecimento em circulação de 420.69T FINE. Nas últimas 24 horas, FINE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FINE movimentou-se -0.31% na última hora e -6.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FINE (FINE)

Capitalização de mercado $ 172.97K$ 172.97K $ 172.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 172.97K$ 172.97K $ 172.97K Fornecimento Circulante 420.69T 420.69T 420.69T Fornecimento total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de FINE é $ 172.97K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FINE é 420.69T, com um fornecimento total de 420690000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 172.97K.