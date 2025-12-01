Preço de Farcats hoje

O preço ao vivo de Farcats (FARCATS) hoje é $ 0.00029561, com uma variação de 1.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FARCATS para USD é de $ 0.00029561 por FARCATS.

Farcats ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 295,603, com um fornecimento em circulação de 1.00B FARCATS. Nas últimas 24 horas, FARCATS foi negociado entre $ 0.00029469 (mínimo) e $ 0.00031548 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0010799, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00020294.

No desempenho de curto prazo, FARCATS movimentou-se +0.01% na última hora e -8.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Farcats (FARCATS)

Capitalização de mercado $ 295.60K$ 295.60K $ 295.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 295.60K$ 295.60K $ 295.60K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Farcats é $ 295.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FARCATS é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 295.60K.