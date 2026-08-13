O que é a EQTY?

A EQTY surgiu como o culminar desses esforços – o elo faltante projetado para conectar a propriedade jurídica do mundo real à liquidez da blockchain. É a nossa resposta à necessidade do mercado por uma plataforma que não apenas conecte ativos à DeFi, mas os conecte à realidade. Criamos cuidadosamente a EQTY para oferecer provas ancoradas, identidades verificáveis, conformidade respeitosa à privacidade e uma estrutura robusta para fracionamento e governança.

Qual é o preço atual de mercado do EQTY?

Atualmente, ele está avaliado em R$0.0099603196549160172000, refletindo uma variação de preço de 4.16% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço refletem dados de mercado agregados em tempo real.

Quanta liquidez o EQTY possui nas exchanges?

Com uma pontuação de liquidez de --/100, o EQTY apresenta uma profundidade de mercado estável em plataformas de negociação com alto volume.

Qual é o volume diário do EQTY?

Nas últimas 24 horas, os traders trocaram R$-- em valor de EQTY. Um alto volume de negociação contribui para spreads mais apertados e transações mais fluidas.

Qual é a faixa de preço de hoje para o EQTY?

Ele foi negociado entre R$0.0093831415124156259000 e R$0.0102081900285208566000, abrangendo a janela de volatilidade do dia.

O que determina a acessibilidade e popularidade do EQTY nos mercados globais?

Os fatores incluem listagens em exchanges, disponibilidade de pares de negociação, profundidade de liquidez e o quanto o EQTY está bem integrado ao ecossistema da --.