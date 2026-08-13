Preço de dotmoovs hoje

O preço ao vivo de dotmoovs (MOOV) hoje é $ 0, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOOV para USD é de $ 0 por MOOV.

dotmoovs ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 235,392, com um fornecimento em circulação de 1.00B MOOV. Nas últimas 24 horas, MOOV foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.096391, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MOOV movimentou-se -0.00% na última hora e -1.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 18.53K.

Informações de mercado de dotmoovs (MOOV)

Capitalização de mercado $ 235.39K$ 235.39K $ 235.39K Volume (24h) $ 18.53K$ 18.53K $ 18.53K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 235.39K$ 235.39K $ 235.39K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de dotmoovs é $ 235.39K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 18.53K. A oferta em circulação de MOOV é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 235.39K.