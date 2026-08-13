Preço de Doppel hoje

O preço ao vivo de Doppel (DOPPEL) hoje é $ 0, com uma variação de 1.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOPPEL para USD é de $ 0 por DOPPEL.

Doppel ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 55,986, com um fornecimento em circulação de 96.60B DOPPEL. Nas últimas 24 horas, DOPPEL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOPPEL movimentou-se -0.27% na última hora e -4.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Doppel (DOPPEL)

Capitalização de mercado $ 55.99K$ 55.99K $ 55.99K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 56.35K$ 56.35K $ 56.35K Fornecimento Circulante 96.60B 96.60B 96.60B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Doppel é $ 55.99K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOPPEL é 96.60B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 56.35K.