Qual é o preço atual de Dfyn Network?

O preço em tempo real de Dfyn Network (DFYN) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Dfyn Network está posicionado no mercado?

Dfyn Network ocupa atualmente a posição de número #6830 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$275449.59714949512000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de DFYN?

A oferta circulante de DFYN é de 193578192.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Dfyn Network?

Nas últimas 24 horas, Dfyn Network teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Dfyn Network está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Dfyn Network atingiu um máximo histórico de R$42.0021039397476000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de DFYN hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Dfyn Network?

A movimentação atual do preço de -0.52% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,OKX Ventures Portfolio. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.