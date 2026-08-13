Preço de DeathSTR hoje

O preço ao vivo de DeathSTR (DEATHSTR) hoje é $ 0, com uma variação de 1.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEATHSTR para USD é de $ 0 por DEATHSTR.

DeathSTR ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 97,011, com um fornecimento em circulação de 576.23M DEATHSTR. Nas últimas 24 horas, DEATHSTR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0014758, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DEATHSTR movimentou-se +0.05% na última hora e -8.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 146.02.

Informações de mercado de DeathSTR (DEATHSTR)

Capitalização de mercado $ 97.01K$ 97.01K $ 97.01K Volume (24h) $ 146.02$ 146.02 $ 146.02 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 97.01K$ 97.01K $ 97.01K Fornecimento Circulante 576.23M 576.23M 576.23M Fornecimento total 576,234,231.7418113 576,234,231.7418113 576,234,231.7418113

A capitalização de mercado atual de DeathSTR é $ 97.01K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 146.02. A oferta em circulação de DEATHSTR é 576.23M, com um fornecimento total de 576234231.7418113. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 97.01K.