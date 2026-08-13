Preço de DarkDrop hoje

O preço ao vivo de DarkDrop (DARKDROP) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DARKDROP para USD é de $ 0 por DARKDROP.

DarkDrop ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,104.8, com um fornecimento em circulação de 999.96M DARKDROP. Nas últimas 24 horas, DARKDROP foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DARKDROP movimentou-se -- na última hora e +1.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DarkDrop (DARKDROP)

Capitalização de mercado $ 10.10K$ 10.10K $ 10.10K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.10K$ 10.10K $ 10.10K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,955,138.607232 999,955,138.607232 999,955,138.607232

A capitalização de mercado atual de DarkDrop é $ 10.10K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DARKDROP é 999.96M, com um fornecimento total de 999955138.607232. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.10K.