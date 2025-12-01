Preço de CryptoAutos hoje

O preço ao vivo de CryptoAutos (AUTOS) hoje é $ 0.00225508, com uma variação de 2.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AUTOS para USD é de $ 0.00225508 por AUTOS.

CryptoAutos ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,670,100, com um fornecimento em circulação de 740.54M AUTOS. Nas últimas 24 horas, AUTOS foi negociado entre $ 0.00213724 (mínimo) e $ 0.00230704 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.07346, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00205346.

No desempenho de curto prazo, AUTOS movimentou-se +0.13% na última hora e -1.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CryptoAutos (AUTOS)

Capitalização de mercado $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Fornecimento Circulante 740.54M 740.54M 740.54M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

