Preço de Coldstar hoje

O preço ao vivo de Coldstar (COLD) hoje é $ 0, com uma variação de 16.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COLD para USD é de $ 0 por COLD.

Coldstar ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 37,374, com um fornecimento em circulação de 822.57M COLD. Nas últimas 24 horas, COLD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, COLD movimentou-se -0.15% na última hora e +36.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Coldstar (COLD)

Capitalização de mercado $ 37.37K$ 37.37K $ 37.37K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 37.37K$ 37.37K $ 37.37K Fornecimento Circulante 822.57M 822.57M 822.57M Fornecimento total 999,970,807.217897 999,970,807.217897 999,970,807.217897

A capitalização de mercado atual de Coldstar é $ 37.37K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de COLD é 822.57M, com um fornecimento total de 999970807.217897. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 37.37K.