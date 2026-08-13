Preço de Cheyenne hoje

O preço ao vivo de Cheyenne (CHEYENNE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHEYENNE para USD é de $ 0 por CHEYENNE.

Cheyenne ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 48,149, com um fornecimento em circulação de 977.46M CHEYENNE. Nas últimas 24 horas, CHEYENNE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.085541, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CHEYENNE movimentou-se -0.22% na última hora e +10.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cheyenne (CHEYENNE)

Capitalização de mercado $ 48.15K$ 48.15K $ 48.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 48.15K$ 48.15K $ 48.15K Fornecimento Circulante 977.46M 977.46M 977.46M Fornecimento total 977,464,027.871004 977,464,027.871004 977,464,027.871004

A capitalização de mercado atual de Cheyenne é $ 48.15K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CHEYENNE é 977.46M, com um fornecimento total de 977464027.871004. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 48.15K.