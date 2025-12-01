Preço de chatr hoje

O preço ao vivo de chatr (CHATR) hoje é --, com uma variação de 0.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHATR para USD é de -- por CHATR.

chatr ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 45,741, com um fornecimento em circulação de 100.00B CHATR. Nas últimas 24 horas, CHATR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00000437, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CHATR movimentou-se -- na última hora e +6.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de chatr (CHATR)

Capitalização de mercado $ 45.74K$ 45.74K $ 45.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 45.74K$ 45.74K $ 45.74K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de chatr é $ 45.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CHATR é 100.00B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 45.74K.