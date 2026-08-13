Preço de CHAD Token hoje

O preço ao vivo de CHAD Token (CHAD) hoje é $ 0, com uma variação de 1.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHAD para USD é de $ 0 por CHAD.

CHAD Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 100,900, com um fornecimento em circulação de 5.00B CHAD. Nas últimas 24 horas, CHAD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CHAD movimentou-se -- na última hora e +4.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CHAD Token (CHAD)

Capitalização de mercado $ 100.90K$ 100.90K $ 100.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 100.90K$ 100.90K $ 100.90K Fornecimento Circulante 5.00B 5.00B 5.00B Fornecimento total 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CHAD Token é $ 100.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CHAD é 5.00B, com um fornecimento total de 5000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 100.90K.