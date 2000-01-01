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Principais tokens de Energi Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Energi Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
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$ 74.86B
$ 51.22M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,620.77
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.744
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+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.79K
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.566
+0.37%
-5.59%
-10.32%
$ 2.22B
$ 192.62K
6
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.334815
0.00%
+0.01%
+2.08%
$ 1.39B
$ 23.45M
7
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.28
+0.10%
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-1.60%
$ 1.36B
$ 1.41K
8
Wrapped One
Wrapped One
WONE
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9
Quant
Quant
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10
Nexo
Nexo
NEXO
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11
Curve
Curve
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12
Gnosis
Gnosis
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13
BitTorrent
BitTorrent
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Trust Wallet
Trust Wallet
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15
Compound
Compound
COMP
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16
Axie Infinity
Axie Infinity
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17
Graph Token
Graph Token
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SwissBorg
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19
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SafePal
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Golem
Golem
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21
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BAT
BAT
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22
Reserve Rights
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23
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YearnFinance
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SNX
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25
FTX Token
FTX Token
FTT
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26
Numeraire
Numeraire
NMR
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27
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ECOMI
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28
Holo Token
Holo Token
HOT
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Enjin
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30
SUSHI
SUSHI
SUSHI
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31
Mask Network
Mask Network
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32
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Amp
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Band
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DODO
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Illuvium
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Hegic
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Celer Network
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QuarkChain
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AVA
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Loopring
Loopring
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-1.58%
-10.82%
$ 12.62M
$ 5.82M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Energi Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Energi Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 85 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $102.56B.
Qual é o token de Energi Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Energi Ecosystem acompanhados na MEXC, WONE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 183.43% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Energi Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 85 tokens de Energi Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Energi Ecosystem incluem USDC, WBTC, LINK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Energi Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Energi Ecosystem é de aproximadamente $102.56B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Energi Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.