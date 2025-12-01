Preço de Gap Tooth Lizard hoje

O preço ao vivo de Gap Tooth Lizard ($GAPPY) hoje é $ 0.00000181, com uma variação de 0.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $GAPPY para USD é de $ 0.00000181 por $GAPPY.

Gap Tooth Lizard ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 180,854, com um fornecimento em circulação de 99.91B $GAPPY. Nas últimas 24 horas, $GAPPY foi negociado entre $ 0.0000018 (mínimo) e $ 0.00000182 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00004032, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000162.

No desempenho de curto prazo, $GAPPY movimentou-se -- na última hora e +3.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Capitalização de mercado $ 180.85K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 180.85K Fornecimento Circulante 99.91B Fornecimento total 99,906,805,287.48557

