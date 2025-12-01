Preço de TCOM Global hoje

O preço ao vivo de TCOM Global (TCOM) hoje é $ 0.04621, com uma variação de 0.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TCOM para USD é de $ 0.04621 por TCOM.

TCOM Global ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TCOM. Nas últimas 24 horas, TCOM foi negociado entre $ 0.04608 (mínimo) e $ 0.04737 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TCOM movimentou-se +0.17% na última hora e -1.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 105.59K.

Informações de mercado de TCOM Global (TCOM)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 105.59K$ 105.59K $ 105.59K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 46.21M$ 46.21M $ 46.21M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de TCOM Global é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 105.59K. A oferta em circulação de TCOM é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 46.21M.