Qual é o preço em tempo real de WAGMI Games hoje?

O preço atual de WAGMI Games está em R$, com uma variação de -0.40% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para WAGMIGAMES?

WAGMIGAMES foi negociado entre R$ e R$, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade WAGMI Games está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica WAGMIGAMES está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que WAGMIGAMES está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para WAGMI Games?

Com uma capitalização de mercado de R$5362662.87630502482000, WAGMI Games ocupa a posição #2807, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial WAGMIGAMES tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como WAGMI Games se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$, enquanto o ATL é de R$, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de WAGMIGAMES?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (2104228266398.4458 tokens), o desempenho da categoria dentro de Entertainment,Gaming (GameFi),NFT,Ethereum Ecosystem,Strategy Games,AI Agents,Anime-Themed,Made in USA,Action Games,IP e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.