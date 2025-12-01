Preço de Camp Network hoje

O preço ao vivo de Camp Network (CAMP) hoje é $ 0.007696, com uma variação de 0.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CAMP para USD é de $ 0.007696 por CAMP.

Camp Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CAMP. Nas últimas 24 horas, CAMP foi negociado entre $ 0.007433 (mínimo) e $ 0.008042 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CAMP movimentou-se -0.92% na última hora e -9.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 306.18K.

Informações de mercado de Camp Network (CAMP)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 306.18K$ 306.18K $ 306.18K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 76.96M$ 76.96M $ 76.96M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Camp Network é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 306.18K. A oferta em circulação de CAMP é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 76.96M.