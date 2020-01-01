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Principais tokens de Intent por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Intent. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1031
+0.10%
-2.55%
-2.55%
$ 59.76M
$ 496.17K
2
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01509
+0.13%
+1.14%
+5.39%
$ 28.97M
$ 3.58M
3
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.040262
-2.24%
-0.00%
+4.62%
$ 28.37M
$ 2.87M
4
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.010817
+0.66%
-4.74%
-21.68%
$ 27.11M
$ 11.47M
5
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.1052
+1.84%
+1.92%
+3.26%
$ 23.96M
$ 1.13M
6
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0329
+1.29%
-3.38%
-11.80%
$ 5.19M
$ 187.80K
7
oooo
oooo
OOOO
$ 0.00699463
0.00%
--
0.00%
$ 1.51M
$ 10.71
8
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.42
0.00%
-0.02%
-0.58%
$ 1.03M
$ 209.26
9
ParaSwap
ParaSwap
PSP
$ 0.00094918
-0.04%
-0.00%
-1.86%
$ 921.38K
$ 54.16
10
Velora
Velora
VLR
$ 0.00039532
+0.06%
-0.00%
+48.14%
$ 660.32K
$ 27.32
11
Self Chain
Self Chain
SLF
$ 0.00037125
0.00%
--
0.00%
$ 62.00K
$ 47.89K
12
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.254E-5
-0.04%
+0.30%
-8.24%
$ 56.02K
--
13
Enso
Enso
ENSO
$ 0.9056
-0.03%
-4.92%
-11.74%
--
$ 76.28K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Intent e por que são populares?
Tokens de Intent representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 13 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $177.59M.
Qual é o token de Intent com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Intent acompanhados na MEXC, SYN apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.92% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Intent existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 13 tokens de Intent, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Intent incluem COW, DBR, ACX. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Intent?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Intent é de aproximadamente $177.59M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Intent, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.