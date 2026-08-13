Qual é o preço atual de Velora?

Velora está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -0.15% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como VLR se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -0.15% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se VLR está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Velora está se saindo em comparação com tokens da categoria Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Intent,Binance Alpha Spotlight,Base Native?

No segmento Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Intent,Binance Alpha Spotlight,Base Native, VLR demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Velora hoje?

A capitalização de mercado de R$3670116.97639171863000 coloca VLR no ranking #3194, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente VLR está sendo negociado?

Velora gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de VLR?

Com 1670642357.2570412 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.