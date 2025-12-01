Preço de Enso hoje

O preço ao vivo de Enso (ENSO) hoje é $ 0.7618, com uma variação de 0.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ENSO para USD é de $ 0.7618 por ENSO.

Enso ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ENSO. Nas últimas 24 horas, ENSO foi negociado entre $ 0.747 (mínimo) e $ 0.7755 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ENSO movimentou-se -0.14% na última hora e -3.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 119.40K.

Informações de mercado de Enso (ENSO)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 119.40K$ 119.40K $ 119.40K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 76.18M$ 76.18M $ 76.18M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Enso é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 119.40K. A oferta em circulação de ENSO é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 76.18M.