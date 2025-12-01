ExchangeDEX+
O preço ao vivo de Enso hoje é 0.7618 USD. A capitalização de mercado de ENSO é de -- USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ENSO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

Cotação Enso (ENSO)

$0.7618
+0.11%1D
Gráfico de preço em tempo real de Enso (ENSO)
Última atualização da página: 2025-12-01 07:02:58 (UTC+8)

Preço de Enso hoje

O preço ao vivo de Enso (ENSO) hoje é $ 0.7618, com uma variação de 0.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ENSO para USD é de $ 0.7618 por ENSO.

Enso ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ENSO. Nas últimas 24 horas, ENSO foi negociado entre $ 0.747 (mínimo) e $ 0.7755 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ENSO movimentou-se -0.14% na última hora e -3.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 119.40K.

Informações de mercado de Enso (ENSO)

$ 119.40K
$ 76.18M
100,000,000
A capitalização de mercado atual de Enso é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 119.40K. A oferta em circulação de ENSO é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 76.18M.

Histórico de preço de Enso USD

$ 0.747
Mínimo 24h
Máximo 24h

-0.14%

+0.11%

-3.16%

-3.16%

Histórico de preços de Enso (ENSO) em USD

Acompanhe as variações de preço de Enso para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.000837+0.11%
30 dias$ -0.6522-46.13%
60 dias$ -1.7382-69.53%
90 dias$ -1.7382-69.53%
Variação de preço de Enso hoje

Hoje, ENSO registrou uma variação de $ +0.000837 (+0.11%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Enso

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.6522 (-46.13%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Enso

Expandindo a visualização para 60 dias, ENSO teve uma variação de $ -1.7382 (-69.53%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Enso

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -1.7382 (-69.53%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Análise de IA para Enso

Insights orientados por IA que analisam os movimentos mais recentes de preço de Enso, tendências de volume de negociação e indicadores de sentimento do mercado, oferecendo atualizações em tempo real para identificar oportunidades de negociação e apoiar decisões informadas.

Quais fatores influenciam os preços de Enso?

Vários fatores-chave influenciam os preços dos tokens ENSO:

1. Sentimento do mercado e tendências gerais das criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Progresso no desenvolvimento do projeto e marcos da roadmap
4. Anúncios de parcerias e crescimento do ecossistema
5. Utilidade do token e recompensas por staking
6. Adoção pela comunidade e expansão da base de usuários
7. Notícias regulatórias que afetam projetos DeFi
8. Movimentações nos preços do Bitcoin e do Ethereum
9. Dinâmica de oferta e demanda
10. Padrões de análise técnica e movimentações de grandes investidores (whales)

Previsão de preço para Enso

Previsão de preço de Enso (ENSO) para 2030 (em 5 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ENSO em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Enso (ENSO) para 2040 (em 15 anos)

Em 2040, o preço de Enso pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Quer saber qual preço Enso pode alcançar em 2025–2026? Visite a nossa página de previsão de preços de ENSO para os anos de 2025–2026 clicando em Previsão de preço de Enso.

O que é Enso (ENSO)

Enso is a unified network that connects all blockchains, empowering developers to build composable applications for millions of users across Web2 and Web3.

Recurso Enso

Para uma compreensão mais aprofundada de Enso, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Enso
Explorador de blocos

Última atualização da página: 2025-12-01 07:02:58 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Enso (ENSO)

Hora (UTC+8)TipoInformação
11-30 00:47:38Atualizações da Indústria
1
11-29 18:37:09Atualizações da Indústria
Investment institutions have already committed nearly $25 billion to crypto companies in 2025, far exceeding market expectations
11-29 07:12:40Atualizações da Indústria
BSC ecosystem Chinese meme coins surge briefly, "Binance Life" up 20% in nearly 1 hour
11-29 06:40:30Atualizações da Indústria
Circle mints additional 500 million USDC, Tether and Circle have added a total of 17.75 billion USD stablecoins since the "1011" market crash
11-29 03:27:31Atualizações da Indústria
Stablecoin total market cap returns to an upward trend this week, with circulating market cap rising above $305 billion
11-29 00:20:15Atualizações da Indústria
Some established AI and meme coins show outstanding performance today, with SQD surging over 78% in a single day

Notícias principais

RLUSD da Ripple cresce após aprovação em Abu Dhabi

November 28, 2025

Reservas de XRP na Binance atingem mínima de 1 ano

November 28, 2025

Golpes de cripto na Black Friday e Natal: como se proteger

November 28, 2025
Ver mais

Explore mais sobre Enso

ENSOUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em ENSO com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ENSOUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Enso (ENSO) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Enso.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ENSO/USDT
$0.7618
$0.7618$0.7618
+0.18%
0.00% (USDT)

