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Principais tokens de Immutable zkEVM Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Immutable zkEVM Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,892.67
+0.12%
-0.24%
-0.52%
$ 227.72B
$ 92.27K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
3
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1096
-0.27%
-2.32%
-1.08%
$ 219.40M
$ 627.08K
4
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999073
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 214.97M
$ 8.19M
5
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02751
-2.42%
+8.84%
+17.96%
$ 11.90M
$ 2.63M
6
Wrapped IMX
Wrapped IMX
WIMX
$ 0.109825
+0.61%
-0.04%
-1.15%
$ 4.70M
$ 121.17K
7
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.0011659
-0.03%
-0.01%
+6.93%
$ 1.01M
$ 821.58
8
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00147951
-0.01%
-0.03%
-5.68%
$ 552.80K
$ 5.36K
9
END
END
END
$ 0.00308291
0.00%
--
+2.65%
$ 398.62K
$ 2.30
10
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 7.135E-5
0.00%
-1.90%
0.00%
$ 71.35K
--
11
Space Nation Oikos
Space Nation Oikos
OIK
$ 8.897E-5
0.00%
-0.90%
-12.65%
$ 30.85K
--
12
Tokyo Games Token
Tokyo Games Token
TGT
$ 0.00016458
-0.02%
--
-14.72%
$ 24.28K
$ 329.16
13
Immortal Rising 2
Immortal Rising 2
IMT
$ 0.0004401
-0.05%
-0.36%
-11.96%
--
$ 142.67M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Immutable zkEVM Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Immutable zkEVM Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 13 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $303.04B.
Qual é o token de Immutable zkEVM Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Immutable zkEVM Ecosystem acompanhados na MEXC, GODS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 8.84% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Immutable zkEVM Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 13 tokens de Immutable zkEVM Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Immutable zkEVM Ecosystem incluem ETH, USDC, IMX. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Immutable zkEVM Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Immutable zkEVM Ecosystem é de aproximadamente $303.04B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Immutable zkEVM Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.