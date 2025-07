GODS

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Nome da criptoGODS

ClassificaçãoNo.582

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.96%

Fornecimento circulante381,250,002.0649

Fornecimento máximo500,000,000

Fornecimento total500,000,000

Taxa circulante0.7625%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico8.825233783754243,2021-12-10

Menor preço0.06425242982107134,2025-04-07

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoGods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.