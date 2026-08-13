Preço de Space Nation Oikos hoje

O preço ao vivo de Space Nation Oikos (OIK) hoje é $ 0, com uma variação de 0.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OIK para USD é de $ 0 por OIK.

Space Nation Oikos ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 30,849, com um fornecimento em circulação de 346.75M OIK. Nas últimas 24 horas, OIK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.158664, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OIK movimentou-se -0.00% na última hora e -12.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Space Nation Oikos (OIK)

Capitalização de mercado $ 30.85K$ 30.85K $ 30.85K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 88.97K$ 88.97K $ 88.97K Fornecimento Circulante 346.75M 346.75M 346.75M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Space Nation Oikos é $ 30.85K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OIK é 346.75M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 88.97K.