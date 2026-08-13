Preço de Buffy hoje

O preço ao vivo de Buffy (BUFFY) hoje é $ 0.01763763, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUFFY para USD é de $ 0.01763763 por BUFFY.

Buffy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,637.63, com um fornecimento em circulação de 1.00M BUFFY. Nas últimas 24 horas, BUFFY foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.63, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01030894.

No desempenho de curto prazo, BUFFY movimentou-se -- na última hora e -14.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.48.

Informações de mercado de Buffy (BUFFY)

Capitalização de mercado $ 17.64K$ 17.64K $ 17.64K Volume (24h) $ 5.48$ 5.48 $ 5.48 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.64K$ 17.64K $ 17.64K Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Buffy é $ 17.64K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.48. A oferta em circulação de BUFFY é 1.00M, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.64K.