Preço de Bubb hoje

O preço ao vivo de Bubb (BUBB) hoje é $ 0, com uma variação de 4,38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUBB para USD é de $ 0 por BUBB.

Bubb ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 46 673, com um fornecimento em circulação de 1,00B BUBB. Nas últimas 24 horas, BUBB foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,04118921, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BUBB movimentou-se -0,79% na última hora e -1,92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bubb (BUBB)

Capitalização de mercado $ 46,67K$ 46,67K $ 46,67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 46,67K$ 46,67K $ 46,67K Fornecimento Circulante 1,00B 1,00B 1,00B Fornecimento total 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

A capitalização de mercado atual de Bubb é $ 46,67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUBB é 1,00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 46,67K.