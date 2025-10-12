Informações de preço de bruv (BRUV) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00438679$ 0.00438679 $ 0.00438679 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.66% Alteração de Preço (1D) +2.59% Variação de Preço (7d) +0.58% Variação de Preço (7d) +0.58%

O preço em tempo real de bruv (BRUV) é --. Nas últimas 24 horas, BRUV foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BRUV é $ 0.00438679, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BRUV variou +0.66% na última hora, +2.59% nas últimas 24 horas e +0.58% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de bruv (BRUV)

Capitalização de mercado $ 35.42K$ 35.42K $ 35.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 35.42K$ 35.42K $ 35.42K Fornecimento Circulante 999.39M 999.39M 999.39M Fornecimento total 999,388,803.783075 999,388,803.783075 999,388,803.783075

A capitalização de mercado atual de bruv é $ 35.42K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BRUV é 999.39M, com um fornecimento total de 999388803.783075. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 35.42K.