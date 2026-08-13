Preço de Botto hoje

O preço ao vivo de Botto (BOTTO) hoje é $ 0.03723762, com uma variação de 5.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOTTO para USD é de $ 0.03723762 por BOTTO.

Botto ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,720,297, com um fornecimento em circulação de 46.19M BOTTO. Nas últimas 24 horas, BOTTO foi negociado entre $ 0.03736983 (mínimo) e $ 0.04017677 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.91, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02968992.

No desempenho de curto prazo, BOTTO movimentou-se -0.55% na última hora e -4.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.51K.

Informações de mercado de Botto (BOTTO)

Capitalização de mercado $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Volume (24h) $ 1.51K$ 1.51K $ 1.51K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M Fornecimento Circulante 46.19M 46.19M 46.19M Fornecimento total 93,768,867.47974204 93,768,867.47974204 93,768,867.47974204

A capitalização de mercado atual de Botto é $ 1.72M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.51K. A oferta em circulação de BOTTO é 46.19M, com um fornecimento total de 93768867.47974204. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.72M.