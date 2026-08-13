Preço de Botto (BOTTO)
O preço ao vivo de Botto (BOTTO) hoje é $ 0.03723762, com uma variação de 5.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOTTO para USD é de $ 0.03723762 por BOTTO.
Botto ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,720,297, com um fornecimento em circulação de 46.19M BOTTO. Nas últimas 24 horas, BOTTO foi negociado entre $ 0.03736983 (mínimo) e $ 0.04017677 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.91, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02968992.
No desempenho de curto prazo, BOTTO movimentou-se -0.55% na última hora e -4.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.51K.
A capitalização de mercado atual de Botto é $ 1.72M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.51K. A oferta em circulação de BOTTO é 46.19M, com um fornecimento total de 93768867.47974204. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.72M.
-0.55%
-5.77%
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de Botto em USD foi de $ -0.002281704117908755.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Botto em USD foi de $ -0.0015977061.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Botto em USD foi de $ -0.0007212517.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Botto em USD foi de $ +0.000001532996827814.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.002281704117908755
|-5.77%
|30 dias
|$ -0.0015977061
|-4.29%
|60 dias
|$ -0.0007212517
|-1.93%
|90 dias
|$ +0.000001532996827814
|+0.00%
Em 2040, o preço de Botto pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de Botto?
Botto está avaliado em R$0.1866399438880857762000, com uma variação de -5.77% hoje.
Quão rápido a comunidade de BOTTO está crescendo?
Há atualmente -- detentores, e aumentos nesse número frequentemente indicam maior adoção, comunidades em expansão e um engajamento mais amplo na rede.
Como a demanda afeta o preço de Botto?
A demanda é influenciada por casos de uso, condições do mercado, sentimento dos investidores e seu papel no setor de Artificial Intelligence (AI),NFT,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,AI Agents,Base Native. Uma demanda maior pode acelerar a movimentação dos preços durante períodos de alto volume de negociação.
Qual é o volume de negociação de BOTTO hoje?
Ele gerou R$-- em volume de negociação, mostrando participação ativa e liquidez saudável no mercado.
Como BOTTO se compara ao seu desempenho histórico?
O seu ATH é R$19.5974442137391000 e o ATL é R$0.1488098595678712992000, oferecendo contexto sobre ciclos anteriores de desempenho.
Quantos tokens estão em circulação?
Há 46185072.89655573 tokens em circulação, influenciando a disponibilidade, a capitalização de mercado e a avaliação de longo prazo.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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