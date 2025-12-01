Preço de Bonk Computer Token hoje

O preço ao vivo de Bonk Computer Token (BCT) hoje é $ 0.00002425, com uma variação de 13.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BCT para USD é de $ 0.00002425 por BCT.

Bonk Computer Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,250, com um fornecimento em circulação de 999.89M BCT. Nas últimas 24 horas, BCT foi negociado entre $ 0.00002414 (mínimo) e $ 0.00002883 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00015029, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000841.

No desempenho de curto prazo, BCT movimentou-se +0.13% na última hora e +0.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bonk Computer Token (BCT)

Capitalização de mercado $ 24.25K$ 24.25K $ 24.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.25K$ 24.25K $ 24.25K Fornecimento Circulante 999.89M 999.89M 999.89M Fornecimento total 999,894,884.92301 999,894,884.92301 999,894,884.92301

